Усиления контроля карантина в транспорте и супермаркетах требует Минздрав

Министерство здравоохранения требует усиления контроля карантина в транспорте и супермаркетах после вспышки коронавируса.

Минздрав обратился к контролирующим органам.

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге.

По его словам, должна быть контролируемая ситуация, где может быть максимальная передача вируса.

"Минздрав обращается к органам для усиления контроля на транспорте, к людям, которые отвечают за перевозку граждан, в супермаркете, в других заведениях", - заявил министр.

Отметим, Минздрав призывает украицев носить маски, мыть руки и соблюдать дистанцию.

В частности, согласно рекомендациям, носить маски на улице нужно в случае скопления людей и отсутствия возможности социального дистанцирования не менее 1,5 м.

Также нужно обязательно быть в маске в общественном транспорте и помещениях.

В супермаркетах необходимо перед входом обработать руки антисептиком, одеть маску и соблюдать дистанцию.