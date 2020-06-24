Области где сегодня ожидают повышения уровней воды назвали в ГСЧС

В Украине в течение 26 июня продолжатся паводки.

Ожидается повышение уровней воды в нескольких областях.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

Так, в реках бассейна Припяти ожидаются подъемы уровней воды на 0,1-0,7 метра. Местами возможно дальнейшее затопление заводей, достижение отметки начального затопления пастбищ, сенокосов возле пгт Любешов.

На реке Тиса ожидаются повышение уровней воды возле города Чоп на 1,2 -1,7 метра с выходом воды на заводь.

В верховье Днестровского водохранилища вблизи села Рухотин (Хотинский район Черновицкой области) ожидается добегание паводковой волны с затоплением поймы, сельскохозяйственных угодий, частичное затопление приречковой инфраструктуры.

В результате прохождения дождевого паводка на реке Днестр возле села Маяки ожидается подъем уровней воды на 0,2-0,5 метра, вследствие этого возможен выход воды на заводь, затопление трассы Одесса-Рени, огородов и хозяйственных объектов в селе Яськи, городе Беляевка (Одесская область).

В результате прохождения высокого дождевого паводка на Днестре и содержания сбросов с Днестровской ГЭС 2000-2050 м3/с, уровень воды Днестра в створе поста Могилев-Подольский будет удерживаться на опасных отметках начального затопления участков прилегающих к руслу реки и может достичь опасных отметок затопления объектов в районах городов Могилев-Подольский, Ямполь (Винницкая обл) и отдельных населенных пунктов в Винницкой области.