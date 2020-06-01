Вспышку коронавируса обнаружили на одном из рынков Киева

На одном из рынков Киева обнаружили вспышку коронавируса.

В частности, ее зафиксировали на вещевом рынке "Троещина".

Об этом в ходе брифинга сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает РБК-Украина.

"Вспышка коронавируса зафиксирована на вещевом рынке "Троещина". Там подтвердили заболевание у 5 работников. Они лечатся на самоизоляции", - отметил глава столицы.

По его словам, Госпродпотребслужба определяет круг контактных лиц. Кличко добавил, что комиссия по чрезвычайным ситуациям города примет решение о возможности дальнейшей работы рынка.