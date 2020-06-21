Мужчина с ножом в Глазго напал на прохожих

В шотландском городе Глазго неизвестный мужчина напал на людей с ножом.

В результате инцидента погибли по меньшей мере трое людей.

Об этом сообщает BBC.

Происшествие случилось в гостинице в центре города. По предварительной информации, нападающий ранил троих людей на лестничной клетке, после чего они скончались.

На месте происшествия находятся десятки полицейских машин и автомобилей скорой помощи.

В полиции сообщили, что нападающий был застрелен.

Издание The Telegraph пишет, что правоохранители не исключают версию теракта.