Мужчина с ножом в Глазго напал на прохожих

В шотландском городе Глазго неизвестный мужчина напал на людей с ножом.
В результате инцидента погибли по меньшей мере трое людей.
Происшествие случилось в гостинице в центре города. По предварительной информации, нападающий ранил троих людей на лестничной клетке, после чего они скончались.
На месте происшествия находятся десятки полицейских машин и автомобилей скорой помощи.
В полиции сообщили, что нападающий был застрелен.
Издание The Telegraph пишет, что правоохранители не исключают версию теракта.