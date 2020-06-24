К вспышке тифа, дизентерии и гепатита А могут привести паводки

Паводки на западе Украины могут привести к вспышке тифа, дизентерии, гепатита А и других инфекционных болезней.

Жителям пострадавших областей рекомендуют кипятить воду.

Об этом говорится в сообщении Центра общественного здоровья при Минздраве Украины в Facebook.

Сообщается, что в условиях наводнения и паводков возможны подтопления свалок и хранилищ навоза, в связи с чем возрастает риск вспышек инфекционных болезней и пищевых отравлений.

"При реальной угрозе загрязнения питьевой воды возбудителями вирусного гепатита А, брюшного тифа, дизентерии, энтеровирусной инфекции и других инфекционных болезней, необходимо соблюдать простые правила профилактики", - отмечают в Центре общественного здоровья.

Для профилактики инфекционных болезней: