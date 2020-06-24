 

К вспышке тифа, дизентерии и гепатита А могут привести паводки

События Сегодня, 21:0341
К вспышке тифа, дизентерии и гепатита А могут привести паводки

Паводки на западе Украины могут привести к вспышке тифа, дизентерии, гепатита А и других инфекционных болезней.

Жителям пострадавших областей рекомендуют кипятить воду.

Об этом говорится в сообщении Центра общественного здоровья при Минздраве Украины в Facebook.

Сообщается, что в условиях наводнения и паводков возможны подтопления свалок и хранилищ навоза, в связи с чем возрастает риск вспышек инфекционных болезней и пищевых отравлений.

"При реальной угрозе загрязнения питьевой воды возбудителями вирусного гепатита А, брюшного тифа, дизентерии, энтеровирусной инфекции и других инфекционных болезней, необходимо соблюдать простые правила профилактики", - отмечают в Центре общественного здоровья.

Для профилактики инфекционных болезней:

  • Обязательно кипятите питьевую воду. Не употребляйте воду из децентрализованных источников в местах подтопления, воду сомнительного качества из наземных водоемов. Желательно использовать бутилированную воду.
  • Не пейте воду из открытых водоемов, подтопленных или неизвестных колодцев и источников, которые могут быть загрязненными.
  • Для питания используйте только качественные продукты. Овощи и фрукты необходимо хорошо мыть, а в отношении мяса, рыбы и яиц необходимо соблюдать нормы термической обработки.
  • Соблюдайте правила личной гигиены и следите, чтобы их соблюдали дети.
  • После схода воды необходимо провести рекультивацию земель, перекопать огороды и приусадебные участки; вычистить выгребные ямы и обработать хлорной известью; очистить и продезинфицировать колодцы; провести дератизацию в местах возможного скопления грызунов.
  • При появлении симптомов (повышение температуры тела, лихорадка, головокружение, головная боль, боли в животе, тошнота, понос, насморк, кашель, пожелтение кожи, склер глаз, сыпь на теле, появление гнойников и т.д.) нужно срочно обратиться за медицинской помощью.

 

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