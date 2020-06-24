Паводки нанесли миллиардные убытки в Черновицкой области

В Черновицкой области оценили предварительные убытки от паводков. Непогода насесла убытки на более 1 млрд гривен.

Об этом рассказал заместитель председателя Черновицкой областной государственной администрации Алексей Бойко в комментарии "Укринформу".

По словам руководителя штаба по ликвидации последствий стихийного бедствия, продолжают подсчитывать убытки. Сейчас они оцениваются в 1 млрд 50 млн гривен.

Паводки повредили и разрушили мосты, дамбы, дороги государственного и местного значения, а также нанесли ущерб местным жителям. Больше всего пострадали Путильский, Выжницкой и Киманский районы.