Главе Кировоградской ОГА Андрею Балоню вручили подозрение.

Его подозревают в получении неправомерной выгоды.

Об этом сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

В пятницу, 26 июня, детективы Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) также вручили подозрение чиновнику Кировоградской ОГА.

В прокуратуре отметили, что следствие по делу продолжается.

В ведомстве отметили, что прокуроры будут настаивать на избрании задержанным меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения для главі ОГА 12 млн гривен залога и 8 млн гривен для его пособника.