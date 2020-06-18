Главе Кировоградской ОГА Андрею Балоню вручили подозрение.
Его подозревают в получении неправомерной выгоды.
Об этом сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры.
В пятницу, 26 июня, детективы Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) также вручили подозрение чиновнику Кировоградской ОГА.
В прокуратуре отметили, что следствие по делу продолжается.
В ведомстве отметили, что прокуроры будут настаивать на избрании задержанным меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения для главі ОГА 12 млн гривен залога и 8 млн гривен для его пособника.