Начался месяц гордости гомосексуалистов. Посольства США И Великобритании вывесили флаги ЛГБТ

Посольства США и Великобритании в Москве с разницей в два дня вывесили на своих зданиях радужные флаги в знак поддержки представителей ЛГБТ-сообщества, их прав и свобод.

Так, на здании посольства США ЛГБТ-флаг появился 25 июня 2020 года, в рамках ежегодно отмечаемого т.н. «месяца гордости» ЛГБТ-сообщества. При этом в 2019 году CNN и NBC сообщали, что администрация президента США Дональда Трампа запретила своим посольствам вывешивать на зданиях радужные флаги в честь этого события.

«Сегодня посольство США в России чествует Флаг Гордости ЛГБТИ во время празднования #PrideFlagDay, – говорится в сообщении на странице американского посольства в Facebook. – Флаг ЛГБТИ был создан американским художником и активистом Гилбертом Бейкером и впервые был поднят 25 июня 1978 г. во время парада Gay Freedom Day в Сан-Франциско. <...> Он хотел донести свое убеждение в том, что сила общества в разнообразии. Права ЛГБТИ – это права человека. Права человека универсальны. Месяц гордости призван подчеркнуть, что каждый человек заслуживает того, чтобы жить жизнью, свободной от ненависти, предубеждений и преследований».

27 июня ЛГБТ-флаг появился и перед зданием посольства Великобритании.

«В июне мы отмечаем 50 лет со дня первого Прайд-парада, который прошел в Нью-Йорке в 1970 году, – сообщили представители дипмиссии в своем официальном Telegram-аккаунте. – Сегодня в Посольстве мы поднимаем флаг ЛГБТ в поддержку представителей ЛГБТ-сообщества, их прав и свобод. ЛГБТ-люди не требуют для себя особых привилегий, они просят лишь о достойном и уважительном отношении к себе и предоставлении им тех же прав, которые имеют остальные люди. Поэтому мы абсолютно не приемлем любые формы дискриминации по каким-либо признакам, включая сексуальную ориентацию и гендерную идентичность».

Отметим, что в России с 2013 года действует закон о запрете гей-пропаганды среди детей. Нарушителям грозит штраф от 5 тысяч до 1 миллиона рублей.

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