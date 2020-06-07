В Украине хотят привлечь муниципальные патрули к контролю карантина

К контролю за соблюдением карантина могут привлечь муниципальные патрули.
Патрули будут сотрудничать с соответствующими ведомствами, например Госпродпотребслужбой.
Об этом сообщает Офис президента Украины.
Привлечь муниципальные патрули предложил премьер-министр Денис Шмигаль на селекторном совещании при участии президента Украины и представителей регионов.
Планируется, что патрули будут контролировать установленные правительством ограничения по работе ночных клубов, городского общественного транспорта, а также помогут учебным заведениям подготовиться к дистанционной работе.