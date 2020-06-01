Що таке міні пивоварня?

Якщо ви знаєте, що пиво ділиться не тільки на світле, темне і червоне по вихідним, а відносяться до різних стилів, якщо ви розумієте, що лагер - це продукт низового шумування, а ель - пиво верхового бродіння, то ви пивний експерт. Ну а якщо у вас є улюблений стиль, наприклад, стаут (темне щільне пиво), індійський Пейлі ель, вітбір, то вам пора ставати власником міні пивоварні, щоб варити улюблений напій вищої якісті власноруч.

Для тих, хто не в курсі, міні пивоварня - це спеціалізоване обладнання, призначене для приготування пива в домашніх умовах. Агрегати цього типу різноманітні за своєю конструкцією. Найбільш популярні моделі німецького виробника можна подивитися на сайті https://prolitech.com.ua/mini-pivovarnya-braumeister/. Пивоварні побутового призначення розрізняються продуктивністю і ступенем автоматизації. В іншому їх принцип роботи у апаратів схожий.

Як варити пиво в домашніх умовах?

Кожна міні пивоварня має керівництво користувача, в якому прописано, як зробити найпростіше пиво. Освоївши цю практику, можна експериментувати з власними рецептурами. Доступні і перевірені рецепти можна знайти в інтернеті на профільних форумах. В середньому, готове пиво можна отримати через 3-4 тижні. Вариться напій один день, а решту часу він бродить, сбраживается.

Пробувати складати свої рецепти можна, коли основний процес відточений. Далі можна змішувати різні сорти хмелю, використовувати ароматичні добавки, які додадуть напою оригінальний аромат. Також на якості готового продукту впливає обраний сорт солоду. Використовують в пивоварінні ячмінний, житній, пшеничний солод або готовий солодовий екстракт, який можна купити в інтернет магазині. Солод змішують. Залежно від пропорцій можна отримати медові, шоколадні або димні нотки в хмільному напої.

Досвід приходить з часом. Пивовар починає розбиратися в деталях, нюансах, відтінках. Поступово виходить не тільки пиво по запропонованим рецептами, а й власні ексклюзивні рецептури. Залишається тільки розлити пиво і відправити його на зберігання. У пластиковій тарі воно буде зберігатися до 6 місяців. А в склі збереже свої характеристики до року. Йдеться про правильно зварене пиво, потрібної фортеці і про умови зберігання його в прохолодному погребі чи холодильнику. Слід зазначити, що правильне збереження пива також важливе, як і його правильне приготування!