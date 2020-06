Трампу судом пригрозила рок-группа The Rolling Stones

Легендарная британская рок-группа The Rolling Stones пригрозила президенту Соединенных Штатов Дональду Трампу судебным иском, если он не прекратит использовать ее песни в своих предвыборных митингах.

Об этом сообщает BBC.

"Дальнейшие шаги по прекращению использования Трампом материала The Rolling Stones в будущей президентской кампании необходимы после того, как предыдущие директивы о прекращении и воздержании были проигнорированы", - заявили юристы группы.

Уточняется, что Трампа уже уведомили от имени группы, что использование их песен без разрешения является нарушением лицензионного соглашения. Это может быть предметом судебного разбирательства.

Обратим внимание, что на встрече в Талсе Трамп использовал песню "You Can't Always Get What You Want". Эту же песню Трамп использовал во время избирательной кампании в 2016-м году. Уже тогда группа заявила, что не поддерживает его.