Населенные пункты в двух областях остаются без света

По состоянию на сегодня в Украине из-за наводнения остаются обесточенными 11 населенных пунктов.

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

Без света остались населенные пункты в Закарпатской и Ивано-Франковской областях.

РБК-Украина писало, что на прошлой неделе западные области накрыли сильные дожди, в результате которых образовались паводки. В реках поднялся уровень воды на несколько метров, который залил дома и улицы в городах и селах. Некоторые города остались без газа.