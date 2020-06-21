Взрыв с пожаром произошел в Харьковской области

В поселке Эсхар (Харьковская область) в результате взрыва произошел пожар.

Также в результате происшествия пострадал мужчина.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

По данным следствия, мужчина открыл газ, через некоторое время поджег спичку, в результате чего произошел взрыв. В результате происшествия повреждена летняя кухня и окна.

Спасатели пожар ликвидировали, а мужчину с ожогами руки и лица госпитализировали..

Следователями Чугуевского отдела полиции открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой "несчастный случай".