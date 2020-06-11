О всплеске радиации у границ с Россией заявили в Европе

В северных странах Европы зафиксировали повышение уровня радиации вблизи границ с Российской Федерацией.

Вероятно, что выбросы радиации имеют штатское происхождение.

Об этом сообщает Associated Press.

По данным организации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (CTBTO), повышение уровня радиации зафиксировано в Швеции, Финляндии, Норвегии и России.

Исполнительный секретарь CTBTO Лассино Зебро опубликовал карту распространения радиоактивного пятна. В соответствии с картой, пятно охватывает Финляндию, Эстонию, Латвию, а также северо-запад России. Уровень радиации не представляет угрозы для человека.