Стало известно, когда завершат экспертизы по делу взрыва на Позняках

Экспертизы в доме на Позняках в Киеве, где в минувшее воскресенье произошел взрыв, должны завершить на следующей неделе.

Сейчас проводится ряд экспертиз.

Об этом рассказал директор Киевского института судебных экспертиз Александр Рувин в эфире канала "Украина 24".

По его словам, сейчас проводят экспертизы по составу газа в трубопроводах, а также относительно соответствия ГОСТу шлангов, которые установили вместо счетчиков в квартирах многоэтажки.

Кроме того, дополнительно проводят экспертизу относительно использования несущих конструкций, стен и фундамента поврежденного дома. Также проводятся химические исследования.

"Я думаю, на следующей неделе мы уже сможем сказать результаты экспертиз", - отметил Рувин.