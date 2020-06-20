Пожизненное заключение грозит причастному к стрельбе в Харьковской области

Причастному к смертельной стрельбе в Харьковской области сообщили о подозрении.

В расстреле отдыхающих подозревают 53-летнего жителя Барвенковского района.

Об этом рассказали в пресс-службе полиции Харьковской области.

Мужчину задержали на месте стрельбы. У задержанного изъяли похожий на пистолет предмет, который направили на исследование.

Подозреваемому грозит наказание в виде 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение. Сейчас решается вопрос о его аресте. Мужчину будут судить сразу за трема статьями.