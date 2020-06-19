В кювет слетел автомобиль в Запорожской области, есть пострадавшие

В Запорожской области иномарка слетела в кювет на автодороге Запорожье-Мариуполь.
В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали четыре человека.
Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.
После съезда в кювет автомобиль Hyundai врезался в дерево. Спасателям пришлось деблокировать 51-летнюю женщину из искореженного автомобиля.
Также пострадали 31-летний мужчина, 2-летний мальчик и 4-летняя девочка. Всех пострадавших госпитализировали.
Еще одна пассажирка автомобиля - 30-летняя женщина, в результате аварии погибла. Водителю медицинская помощь не понадобилась.