В кювет слетел автомобиль в Запорожской области, есть пострадавшие

В Запорожской области иномарка слетела в кювет на автодороге Запорожье-Мариуполь.

В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали четыре человека.

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

После съезда в кювет автомобиль Hyundai врезался в дерево. Спасателям пришлось деблокировать 51-летнюю женщину из искореженного автомобиля.

Также пострадали 31-летний мужчина, 2-летний мальчик и 4-летняя девочка. Всех пострадавших госпитализировали.

Еще одна пассажирка автомобиля - 30-летняя женщина, в результате аварии погибла. Водителю медицинская помощь не понадобилась.