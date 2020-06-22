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Штормовое предупреждение объявили в Украине

В понедельник, 29 июня, в Украине ожидается ухудшение погодных условий.

Синоптики прогнозируют грозы с градом и шквалами.

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям в Telegram

Грозы завтра охватят Левобережье, а также западные области Украины. Град и шквалы до 20 метров в секунду возможны местами.

Отметим, на этой неделе сильные ливни вызвали разрушительные наводнения в западных областях Украины. Разрушены сотни километров дорог, десятки мостов и повреждена важная инфраструктура.

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Теги: news, новости, Украина, Погода, 7dniv, 7dnivinfo  
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