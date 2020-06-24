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Cпасли двух туристов которые заблудились на Говерле в Карпатах

В Карпатах спасатели помогли спуститься с горы двум туристам.

Они заблудились во время восхождения с Говерлы.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Ивано-Франковской области. 

Так, 28 июня в 00:50 к дежурному поисково-спасательного отделения в пгт. Ворохта урочище Заросляк поступило сообщение от 2 туристов, жителей села Лисичев, Львовской области, о том, что во время схождения с горы Говерла они потеряли ориентировку и заблудились.

ГСЧС привлекло специализированную спасательную группу. В 01:50 спасатели нашли заблудившихся туристов недалеко от водопада, они были в удовлетворительном состоянии, в медицинской помощи не нуждались. Спасатели сопроводили заблудившихся туристов до учебно-спортивной базы "Заросляк".

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Теги: news, новости, Украина, Говерла, 7dniv, 7dnivinfo, туристы  
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