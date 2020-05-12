Тысячи заробитчан из Украины в Финляндии намерены привлечь на работу

В 2020 году власти Финляндии рассчитывают завербовать на работу по сбору урожая около девяти тысяч заробитчан из Украины.

Об этом сообщил представитель Миграционной службы Финляндии Туули Хухтилайнен в комментарии "РИА Новости".

"Всего Финляндия выдала 8,7 тысячи разрешений на сезонную работу в 2020 году, в основном гражданам Украины", - сообщили в миграционном ведомстве Финляндии.

В 2020 году на посадке и сборе урожая в Финляндии будут заняты в основном они же

Жители Украины, для поездки в Финляндию на сельскохозяйственные работы, могут получить специальную визу в дипломатических представительствах этой страны. Такой документ дает право находиться в Финляндии не более 90 дней в полугодии. Если иностранец планирует работать больше этого времени, то в миграционном ведомстве ему выдают разрешение на работу.