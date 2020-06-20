Межобластной автобус несмотря на карантин курсировал на Закарпатье

В Закарпатской области, несмотря на карантин продолжал курсировать автобус межобластного сообщения.
Регулярное рейсовое сообщение осуществляли по маршруту Мукачево-Ивано-Франковск.
Об этом сообщает пресс-служба Закарпатской ОГА.
В области запрещено движение межобластного регулярного общественного транспорта из-за карантина, связанного с коронавирусом.
"Водителя о запрете предупреждали, но он продолжал выходить на рейсы. Сегодня, возле села Квасы, Раховского района, полицейские остановили рейсовый автобус и составили на водителя протокол о нарушении карантинных правил", - говорится в сообщении.
Водителю грозит штрафа от одной до двух тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан. Минимальный штраф за нарушение карантинных норм - 17 тысяч гривен.