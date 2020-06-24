За два часа выпала 20-дневная норма дождей в Закарпатской области

В Межгорском районе Закарпатской области 28 июня прошли сильные ливни с грозами.
За два часа выпала 20-дневная норма дождей.
Об этом сообщили в пресс-службе Закарпатской ОГА.
С 15:30 до 17:30 в регионе зафиксировано очень активную грозовую деятельность, с градом, порывами ветра и ливневыми осадками.
"За два часа выпала 20-дневная норма дождей. 119 мм за 2 часа. Произошло резкое поднятие уровней воды и оползни", - говорится в сообщении.
На территории Торунского сельсовета поток воды снес часть дороги и несколько мостиков. В селе Лопушное подтоплено одну новостройку и два жилых дома.
На месте работают спасатели , полиция, работники дорожной службы.