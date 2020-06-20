При нападении на фондовую биржу в Пакистане погибло семь человек

В Пакистане боевики совершили нападение на здание фондовой биржи в Карачи.

В ходе атаки были убиты двое местных жителей и пять силовиков.

Об этом сообщает Euronews.

Нападавшие были вооружены автоматами и гранатами, одеты как полицейские и принадлежали к боевикам-сепаратистам из соседней провинции - "Армии освобождения Белуджистана". Эта группировка уже взяла на себя ответственность за теракт.

Сообщается, что во время атаки были убиты семь человек - четыре охранника фондовой биржи Карачи, полицейский и двое мирных жителей. Еще несколько гражданских получили ранения, жертв среди брокеров нет.

Боевиков было четверо, их ликвидировали силами быстрого реагирования. На данный момент все оцеплены все районы, прилегающие к бирже. Полиция осматривает машину, которую использовали нападавшие. Проводится поиск владельца автомобиля.