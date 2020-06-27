Образовалась большая пробка на выезде из Одессы

На выезде из Одессы в районе поселка Алтестово образовалась большая пробка.
Движение затруднено на отрезке дороги протяженностью около 2-3 км.
Об этом свидетельствуют данные сервиса Google Maps.
Вероятно, пробка вызвана возвращением с отдыха в Киев сотен машин киевлян и жителей других городов, которые ранее приезжали в Одессу на отдых в связи с длительными выходными.
По данным Google Maps, пробка растянулась на несколько километров. Наибольшее скопление машин - в районе дамбы Хаджибейского лимана.