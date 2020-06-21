Причины обвала на шахте в Луганской области расследует Минэнерго

По факту обвала на шахте "Привольнянская" в Лисичанске, принадлежащей ПАО "Лисичанскуголь" начали расследование.
В результате обрушения один горняк пострадал, еще один погиб.
Об этом сообщает Министерство энергетики Украины.
Для расследования обстоятельств обвала создали специальную комиссию, в которую вошли представители Гоструда, Фонда соцстрахования, компании "Лисичанскуголь" и профсоюза.
По данным министерства, жертвой обвала породы в южном разведывательном вентиляционном штреке погиб электрослесарь Андрей Дреманович. Проходчик Александр Ефремов получил травму ноги.