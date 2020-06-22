 

Об ускорении пандемии коронавируса заявили в ВОЗ

События Вчера, 22:3446
Об ускорении пандемии коронавируса заявили в ВОЗ

Глобальная пандемия коронавируса начинает ускоряться, несмотря на то, что некоторым странам удалось добиться прогресса в сдерживании болезни.

Большинство жителей планеты остаются восприимчивыми к коронавирусу.

Об этом на пресс-брифинге заявил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебреисус

"Мы все хотим, чтобы это закончилось. Мы все хотим продолжать жить своей жизнью. Но суровая реальность такова, что все еще даже не приблизилось к завершению", - отметил он.

По словам Гебреисуса, введенные многими странами ограничительные меры позволили притормозить развитие COVID-19, но не остановили распространение болезни целиком.

"Критический вопрос, который встанет перед всеми странами в ближайшие месяцы, заключается в том, как жить с этим вирусом", - подчеркнул глава ВОЗ.

Напомним, на прошлой неделе общее количество случаев коронавируса во всем мире превысило 10 миллионов. Новые вспышки коронавируса также фиксируют в странах Европы, даже тех, которые уже объявляли о победе над болезнью.

Статья была интересной?
Поделитесь публикацией со своими друзьями!
Теги: news, новости, Украина, Коронавирус, Пандемия, ВОЗ, 7dniv, 7dnivinfo  
КОДЕКС ГЛУБОКОГО БУРЕНИЯ: ЭТИКА ЖУРНАЛИСТА И МЫСЛИ ЗА КАДРОМ
КОДЕКС ГЛУБОКОГО БУРЕНИЯ: ЭТИКА ЖУРНАЛИСТА И МЫСЛИ ЗА КАДРОМ
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
7 ШАГОВ К СТРАТЕГИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ УКРАИНЫ
7 ШАГОВ К СТРАТЕГИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ УКРАИНЫ
Во имя мечты… Настоящие герои Украины
Во имя мечты… Настоящие герои Украины
УКРАИНА. ВЫСШИЕ СМЫСЛЫ ГОСУДАРСТВА
УКРАИНА. ВЫСШИЕ СМЫСЛЫ ГОСУДАРСТВА
АНАТОМИЯ УКРАИНСКОЙ ОЛИГАРХИИ
АНАТОМИЯ УКРАИНСКОЙ ОЛИГАРХИИ
УКРАИНА. ВРЕМЯ. РЕАЛЬНОСТЬ
УКРАИНА. ВРЕМЯ. РЕАЛЬНОСТЬ
УКРАИНА. ПЕТЛЯ УРОБОРОСА
УКРАИНА. ПЕТЛЯ УРОБОРОСА
Секрет старого часовщика – как победить время? (Сказка)
Секрет старого часовщика – как победить время? (Сказка)
Кошмары украинской олигархии
Кошмары украинской олигархии
УКРАИНА, ГДЕ ЖИВЁТ ПУШИСТЫЙ ЗВЕРЬ?
УКРАИНА, ГДЕ ЖИВЁТ ПУШИСТЫЙ ЗВЕРЬ?
Украина – политическая помойка в разноцветных гирляндах
Украина – политическая помойка в разноцветных гирляндах

Новости по теме

Еще десятилетия будут ощущаться последствия коронавируса - ВОЗ
Еще десятилетия будут ощущаться последствия коронавируса - ВОЗ
22-июн-2020, 16:14
Об угрозе продовольственной катастрофы из-за COVID-19 заявил Генсек ООН
Об угрозе продовольственной катастрофы из-за COVID-19 заявил Генсек ООН
10-июн-2020, 08:39
Под угрозой оказалась вакцинация детей
Под угрозой оказалась вакцинация детей
24-мая-2020, 08:00
Общее количество смертей от коронавируса в мире превысило 300 тысяч
Общее количество смертей от коронавируса в мире превысило 300 тысяч
14-мая-2020, 21:16
Более 250 тысяч жертв от COVID-19 во всем мире
Более 250 тысяч жертв от COVID-19 во всем мире
5-мая-2020, 09:49

Последние новости

Вчера, 2020-06-29
22:34
События
Об ускорении пандемии коронавируса заявили в ВОЗ
22:33
События
Пожар на Позняках в доме потиушили
22:31
Политика
К 5 годам тюрьмы приговорили бывшего премьера Франции
20:39
События
Санкции против России из-за агрессии в Украине продлил Евросоюз
20:34
События
Причины обвала на шахте в Луганской области расследует Минэнерго
20:32
События
"Черные ящики" самолета МАУ во Францию направил Иран
18:46
События
Facebook бойкотируют мировые корпорации
18:41
Политика
"Дал сигнал" задержать оппонента по выборам - признался Лукашенко
18:39
Политика
Сроки встречи Зеленского и Орбана назвали в МИД
16:47
Политика
Впервые действия Зеленского не одобряют больше, чем поддерживают
16:45
Политика
Пока еще нет заключений экспертов для передачи дела "Роттердам+" в суд, заявили в САП
16:43
События
Образовалась большая пробка на выезде из Одессы
16:41
Политика
Не исключают что Рада будет работать и на каникулах в "Слуге народа"
14:17
События
При нападении на фондовую биржу в Пакистане погибло семь человек
14:16
События
Открыли пункты пропуска на границе с Венгрией
14:05
События
От ранения в голову в Николаеве погибла жена депутата облсовета
13:43
События
На шахте в Луганской области произошел обвал
10:32
События
За два часа выпала 20-дневная норма дождей в Закарпатской области
10:30
События
Начать тестовые полеты самолетов 737 MAX Boeing могут в понедельник
10:29
События
Межобластной автобус несмотря на карантин курсировал на Закарпатье

Новости ТОП-7

Где и когда откроют границы. График с датами по странам263355
Что закроют на карантин в 13 проблемных регионах5176
Обновлённые данные про заболевших и умерших от коронавируса в Украине 28.06 (состоянием на 09:00)2696
Обновлённые данные про заболевших и умерших от коронавируса в Украине 29.06 (состоянием на 09:00)2682
Обновлённые данные про заболевших и умерших от коронавируса в Украине 27.06 (состоянием на 09:00)2331
Помощь пострадавшим от наводнений на Прикарпатье привез Порошенко592
На допрос после заявлений Шария о $2 миллионах за снятие с выборов вызвали Мураева395

Досуг

Как выбрать дорогие часы наручные?
Как выбрать дорогие часы наручные?
Мода переменчива, меняются аксессуары, их актуальность и значение, но часы всегда остаются в тренде. Именно они соединили в себе функциональность, стиль и умение подчеркнуть статус.
Вчера, 20:1964
Как выбрать и купить мебель для кафе через интернет?
Как выбрать и купить мебель для кафе через интернет?
Подробный обзор мебели для кафе - какая бывает, как отличается, из чего производится и как купить в интернете. Также упоминается мебель для ресторанов. Описание функциональных свойств и преимуществ разных материалов.
Вчера, 16:3885
Как производят асфальт и бетон в Украине
Как производят асфальт и бетон в Украине
Читайте в нашем материале обо всех нюансах такого производства и дорожных машинах, предназначенных для выполнения этих задач.
28-июн-2020, 18:24359
Как выбрать чехол для смартфона Samsung Galaxy A01: популярные модели и их плюсы
Как выбрать чехол для смартфона Samsung Galaxy A01: популярные модели и их плюсы
Защитный чехол не только предотвращает повреждения смартфона, но и выполняет декоративные функции. Среди владельцев моделей Samsung Galaxy A01 высоким спросом пользуются книжки, флипы и накладки.
28-июн-2020, 18:22120
Samsung Galaxy S10+ в интернет магазине Стилус
Samsung Galaxy S10+ в интернет магазине Стилус
В наши дни телефон должен быть не только практичным в использовании, но и обладать другими немаловажными качествами: внешний вид, дополнительные функции, уникальность, быстрая система и многое другое.
28-июн-2020, 17:45116
Що таке міні пивоварня?
Що таке міні пивоварня?
Міні пивоварня - сучасне обладнання для приготування пива в побуті. Як вибрати агрегат з урахуванням особистих переваг? Уточнюємо у експертів.
28-июн-2020, 09:22155

События

Об ускорении пандемии коронавируса заявили в ВОЗ
Об ускорении пандемии коронавируса заявили в ВОЗ
Пандемия даже не приблизилась к завершению
Вчера, 22:3447
Пожар на Позняках в доме потиушили
Пожар на Позняках в доме потиушили
В доме загорелся мусор на 15-ом этаже
Вчера, 22:3344
Санкции против России из-за агрессии в Украине продлил Евросоюз
Санкции против России из-за агрессии в Украине продлил Евросоюз
Санкции против России продлили на 6 месяцев
Вчера, 20:3960
Причины обвала на шахте в Луганской области расследует Минэнерго
Причины обвала на шахте в Луганской области расследует Минэнерго
В результате обвала погиб подземный электрослесарь
Вчера, 20:3465
"Черные ящики" самолета МАУ во Францию направил Иран
"Черные ящики" самолета МАУ во Францию направил Иран
Франция получит информацию с бортовых самописцев сбитого самолета
Вчера, 20:3254
Facebook бойкотируют мировые корпорации
Facebook бойкотируют мировые корпорации
Основатель компании уже потерял более 7 млрд долларов
Вчера, 18:4674
7 Днів