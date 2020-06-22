Об ускорении пандемии коронавируса заявили в ВОЗ

Глобальная пандемия коронавируса начинает ускоряться, несмотря на то, что некоторым странам удалось добиться прогресса в сдерживании болезни.

Большинство жителей планеты остаются восприимчивыми к коронавирусу.

Об этом на пресс-брифинге заявил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебреисус.

"Мы все хотим, чтобы это закончилось. Мы все хотим продолжать жить своей жизнью. Но суровая реальность такова, что все еще даже не приблизилось к завершению", - отметил он.

По словам Гебреисуса, введенные многими странами ограничительные меры позволили притормозить развитие COVID-19, но не остановили распространение болезни целиком.

"Критический вопрос, который встанет перед всеми странами в ближайшие месяцы, заключается в том, как жить с этим вирусом", - подчеркнул глава ВОЗ.

Напомним, на прошлой неделе общее количество случаев коронавируса во всем мире превысило 10 миллионов. Новые вспышки коронавируса также фиксируют в странах Европы, даже тех, которые уже объявляли о победе над болезнью.