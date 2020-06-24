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События Сегодня, 10:0958
В Варшаве из-за непогоды затопило вокзалы, метро и здания министерств

В результате сильных ливней в Варшаве было затоплено множество улиц, домов, больниц, вокзалов, станций метро и даже министерств.

Заместитель мэра Варшавы Рената Казновска заявила, что в последний раз так заливало столицу Польши два года назад.

Об этом сообщает варшавская городской совет в Facebook. 

По словам Ренаты Казновской, в Варшаве выпало более 40 л на 1 кв метр, однако благодаря быстрой реакции всех соответствующих служб ситуацией удалось овладеть. Отмечается, что к спасателям из-за непогоды поступило 741 обращение о помощи.

Кроме того, польские метеорологи предоставили данные, согласно которым в течение 10 минут в некоторых районах города выпало 22 мм осадков.

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