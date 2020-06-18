Рада хочет заслушать Шмыгаля по поводу паводков на западе Украины

В Верховной раде Украины хотят заслушать главу Кабинета министров Дениса Шмыгаля.

Премьер должен отчитаться по ситуации с паводками в западных областях Украины.

Об этом заявил первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко, передает РБК-Украина.

Заслушать Шмыгаля хотят во время часа вопросов к правительству.

"По часу правительства, учитывая ситуацию, которая сложилась с наводнением. Это большая катастрофа для страны. Мы хотели бы пригласить премьер-министра Дениса Шмыгаля, ведь этот вопрос требует координации многих ветвей власти. Это и Минфин, и ГСЧС, и новое созданное Министерство экологии", - заявил Корниенко.

Напомним, из-за паводка на западе Украины пострадали 250 населенных пунктов в пяти областях; подтоплено 7,5 тысячи жилых домов, разрушены дороги и мосты.