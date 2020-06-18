Запрет на авиарейсы из Украины продлила Австрия

В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации Австрия продлила запрет на полеты из Украины.

Запрет продлен как минимум до 15 июля.

Соответствующее решение принято Министерством здравоохранения Австрии, передает местное издание der Standard.

Сообщается, что накануне министр здравоохранения Австрии Рудольф Аншобер обнародовал меры по борьбе с коронавирусом. Согласно новым нормам, запрещены авиарейсы из Украины, Беларуси, Китая, Великобритании, Ирана, Португалии, России, Швеции и итальянской Ломбардии.

При этом уточняется, что возможны исключения, если рейс в Австрию "отвечает интересам республики". Предполагается, что каждый такой случай будет рассматриваться индивидуально.

Издание пишет, что исключения особенно актуальны для Вены, поскольку австрийская площадка является местом международных переговоров. Недавно российский самолет привозил делегацию для переговоров по разоружению с США.