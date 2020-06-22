Экс-судью Царевич по делу "Автомайдана" оправдал суд

Шевченковский районный суд города Киева признал бывшую судью Печерского районного суда столицы Оксану Царевич невиновной в вынесении неправосудных решений.

Ее дело рассматривал суд с 2015 года.

Об этом сообщают "Грати".

Царевич подозревали в вынесении заведомо неправосудных решений и злоупотреблении служебным положением, а именно - в незаконном лишении прав активистов "Автомайдана" после митинга в Межигорье.

Напомним, сентябре 2016 года пятый президент Петр Порошенко подписал указ об увольнении судьи Оксаны Царевич.

После чего судья обжаловала сове увольнение, однако суд отказал ей в восстановлении на должности.