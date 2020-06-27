Для некоторых категорий украинцев ЕС разрешил открыть границы

Европейский союз продлил запрет на несущественные поездки украинцев, однако есть исключения.
Совет ЕС определил категории граждан третьих стран, которые все-таки смогут попасть в Европу.
Об этом говорится в рекомендациях Совета ЕС.
В рекомендациях говорится, что если временные ограничения продолжают применяться к третьей стране, следующие категории должны быть от них освобождены независимо от целей поездки:
- граждане третьих стран, которые являются членами семей граждан стран ЕС;
- долгосрочные резиденты с видом на жительство в странах ЕС или долгосрочной визой и члены их семей.
Кроме того, конкретные категории перечислены в приложении к документу:
- специалисты в области здравоохранения и по уходу за пожилыми;
- пограничники;
- сезонные работники;
- работники транспортной сферы;
- дипломаты и сотрудники международных организаций;
- транзитные пассажиры;
- пассажиры, путешествующие по семейным обстоятельствам;
- моряки;
- беженцы;
- студенты;
- высококвалифицированные работники.
Отметим, сегодня ЕС опубликовал список из 14 стран, граждане которых могут посещать страны Евросоюза без ограничений с 1 июля. В данный зеленый список Украина пока не входит, однако он будет обновляться каждые две недели.