Для некоторых категорий украинцев ЕС разрешил открыть границы

Европейский союз продлил запрет на несущественные поездки украинцев, однако есть исключения.

Совет ЕС определил категории граждан третьих стран, которые все-таки смогут попасть в Европу.

Об этом говорится в рекомендациях Совета ЕС.

В рекомендациях говорится, что если временные ограничения продолжают применяться к третьей стране, следующие категории должны быть от них освобождены независимо от целей поездки:

граждане третьих стран, которые являются членами семей граждан стран ЕС;

долгосрочные резиденты с видом на жительство в странах ЕС или долгосрочной визой и члены их семей.

Кроме того, конкретные категории перечислены в приложении к документу:

специалисты в области здравоохранения и по уходу за пожилыми;

пограничники;

сезонные работники;

работники транспортной сферы;

дипломаты и сотрудники международных организаций;

транзитные пассажиры;

пассажиры, путешествующие по семейным обстоятельствам;

моряки;

беженцы;

студенты;

высококвалифицированные работники.

Отметим, сегодня ЕС опубликовал список из 14 стран, граждане которых могут посещать страны Евросоюза без ограничений с 1 июля. В данный зеленый список Украина пока не входит, однако он будет обновляться каждые две недели.