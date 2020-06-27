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События Сегодня, 20:1159
Для некоторых категорий украинцев ЕС разрешил открыть границы

Европейский союз продлил запрет на несущественные поездки украинцев, однако есть исключения.

Совет ЕС определил категории граждан третьих стран, которые все-таки смогут попасть в Европу.

Об этом говорится в рекомендациях Совета ЕС

В рекомендациях говорится, что если временные ограничения продолжают применяться к третьей стране, следующие категории должны быть от них освобождены независимо от целей поездки:

  • граждане третьих стран, которые являются членами семей граждан стран ЕС;
  • долгосрочные резиденты с видом на жительство в странах ЕС или долгосрочной визой и члены их семей.

Кроме того, конкретные категории перечислены в приложении к документу:

  • специалисты в области здравоохранения и по уходу за пожилыми;
  • пограничники;
  • сезонные работники;
  • работники транспортной сферы;
  • дипломаты и сотрудники международных организаций;
  • транзитные пассажиры;
  • пассажиры, путешествующие по семейным обстоятельствам;
  • моряки;
  • беженцы;
  • студенты;
  • высококвалифицированные работники.

Отметим, сегодня ЕС опубликовал список из 14 стран, граждане которых могут посещать страны Евросоюза без ограничений с 1 июля. В данный зеленый список Украина пока не входит, однако он будет обновляться каждые две недели.

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