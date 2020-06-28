Наказывать штрафами за отсутствие масок в общественном месте предлагает Кабмин

Министр юстиции Денис Малюська заявил, что по поручению премьер-министра разработан законопроект об ответственности за неношение масок гражданами Украины.

Для юридических лиц штрафы составят от 200 до 300 необлагаемых минимумов доходов граждан (3400 грн - 5100 грн).

Об этом заявил министр на заседании Кабинета министров.

Как отметил Малюська, ответственность предусмотрена в Кодексе об административных правонарушениях. Также отдельно прописана ответственность юридических лиц - собственников заведений и общественного транспорта, которые обязаны пропускать граждан только при наличии масок.

"Штрафы большие. Для физических лиц штрафы сравнительно небольшие. То есть, немного уменьшены штрафы, чем сейчас предусмотренные общим нарушением правил карантина", - уточнил он.