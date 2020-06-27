Повышение минимальной зарплаты согласовал Кабмин

Кабинет министров Украины согласовал повышение минимальной зарплаты в Украине.

Так, с 1 сентября она возрастет до 5 тысяч гривен.

Об этом во время брифинга сообщила министр социальной политики Марина Лазебная.

По ее словам, согласно графику повышения минимальной зарплаты ожидается, что с 1 января 2021 года она поднимется до 6 тысяч гривен, а с 1 июля - до 6,5 тысячи гривен.

"Прежде всего повышение минимальной заработной платы - это повышение уровня жизни наших граждан, особенно работающих людей, которые получают наименьшее доходы и повышения минимальной зарплаты - это борьба с бедностью", - отметила министр.