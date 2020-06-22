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События Вчера, 19:2651
Решение о приглашении России в G7 принимает Трамп - заявил Помпео

Решение о приглашении российского лидера Владимира Путина на саммит "Большой семерки" (G7) зависит от президента США Дональда Трампа.

Окончательное решение остается за американским лидером.

Об этом на пресс-брифинге заявил государственный секретарь США Майк Помпео

Как отметил американский госсекретарь, Вашингтону необходимо больше говорить с Москвой, но решение о приглашение России на саммит принимает Трамп.

"Что касается России и G7. Когда они были в ней (группе - ред.) - они приносили проблемы. Сейчас они вне ее, но они продолжают представлять для нас риск. Мы должны разговаривать с русскими. Президент решает, какие гости приедут на саммит, это его решение, и я, конечно, оставлю это на его усмотрение. Но я уверен, что очень важно чаще взаимодействовать с Россией ", - сказал Помпео.

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Теги: news, новости, Украина, Помпео, G7, Трамп, 7dniv, 7dnivinfo  
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