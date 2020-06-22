Отложили суд по делу Порошенко

Печерский районный суд Киева отложил рассмотрение меры пресечения пятому президенту Петру Порошенко.
Следующее заседание назначено на 8 июля.
Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.
Следующее заседание состоится через неделю, 8 июля, в 11:00. Такое решение было принято в связи с вызовом дополнительных свидетелей.
Напомним, во время судебного заседания прокуроры просили избрать меру пресечения Порошенко в виде взятия на поруки до 10 июля. При этом ранее обвинение просило взять пятого президента под стражу с альтернативой внесения залога в 10 млн гривен.