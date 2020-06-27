Избили сторонника "Партии Шария" националисты в Виннице

Блогер и лидер партии Анатолий Шарий сообщил о жестоком избиении "Нацкорпусом" в Виннице сторонника его политсилы.

Националисты подтвердили его информацию.

"Террористическая организация "Нацкорпус" в Виннице напала на нашего сторонника. Абсолютно безобидного мужчину. Повалили, избивали ногами, сломаны ребра, под угрозой одно легкое", - написал Шарий в своем Facebook.

Блогер добавил, что толпой избивать мирных людей легко, особенно когда когда "тебя покрывают МВД, СБУ и Офис президента".

А радикалы в Телеграм-канале "Опусти Вату" заявили, что взломали базу членов "Партии Шария" - и теперь у них есть доступ у именам, адресам, телефонам и фотографиям партийцев.

"Первый счастливый обладатель "партбилета с шариком" из Винницы уже прошёл тестовое собеседование. Результаты, так сказать, налицо. Дальше – больше. Сафари продолжается..." - глумливо сообщили радикалы.