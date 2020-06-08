Сколько штрафов заплатили за месяц работы фотофиксации нарушений на дорогах Киева

В Министерстве внутренних дел рассказали о результатах первого месяца работы системы автофотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения. Статистика нарушений резко пошла вниз.

Об этом сообщил в Facebook пресс-секретарь МВД Артем Шевченко.

По словам Шевченко, число превышений скорости движения упало вчетверо (на 77%). До начала работы системы было 57 880 превышений в сутки, а стало 13 325.

Нарушители уплатили уже 31 миллион гривен штрафов.

"Но главное не штрафы, а профилактика нарушений. Сегодня, 1 июля, водители уже сбрасывают скорость вчетверо чаще, чем 1 июня. А значит, есть шанс в конце года уменьшить количество погибших на дорогах, которых в прошлом было 3 454", - написал Шевченко.