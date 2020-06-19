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События Сегодня, 17:4333
В потери государством Тынивского месторождения обвинили главу Госгеонедр Опимаха

Из-за коррупционных схем главы Государственной службы геологии и недр (Госгеонедр) Романа Опимаха государство потеряло Тынивское газовое месторождение.

Об этом говорится в расследовании, которое опубликовал "Цензор.НЕТ"

Издание сообщает, что глава Госгеонедр 16 марта подписал приказ, которым предоставил спецразрешение частной фирме на добычу газа в Тынивском месторождении сроком на 20 лет. Таким образом у государства забрали одно из самых перспективных украинских природных ресурсов, а государственное ДП "Западукргеология" НАК "Недра Украины" лишилось главной производственной площадки.

В 2014 году частная компания ООО "Нафтогазрембуд-1" самовольно, без соответствующего спецразрешения пробурила скважину на Тынивском месторождении и приступила к незаконной добыче газа, сообщает издание.

В 2016 году компания получила протокол Государственной комиссии по запасам и подала документы на получение специального разрешения без аукциона, пользуясь печально известной лазейкой касательно апробации. Согласно закону, второе специальное разрешение на одно и то же месторождение не могло быть выдано. После получения от Госгеонедр законного отказа в спецразрешении на Тынивское месторождение, которое уже было выдано государственной компании "Западукргеология", ООО "Нафтогазрембуд-1" в судебном порядке обязала Госгеонедра выдать ей специальное разрешение.

"Нынешний председатель Государственной службы геологии и недр Роман Опимах одним росчерком пера на приказе № 94 сделал то, на что, начиная с 2016 года, так и не решился ни один из предыдущих руководителей Госгеонедр. На основании сомнительных судебных решений, не дождавшись решения Верховного Суда, он передал в пользование частной структуре на 20 лет месторождение, которое было разработано за счет государства", - подчеркивается в расследовании.

Кроме того, пишет издание, общественность требует отставки Опимаха и расследования его деятельности компетентными органами. Соответствующее решение должны принять премьер-министр Денис Шмыгаль и новый профильный министр Роман Абрамовский.

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