Массовые обыски по делу о схемах в мэрии проходят в Одессе

Сегодня, 2 июля, в Одессе проходят массовые обыски по делу, связанному с хищением имущества города.

Обыски проводят детективы Национального антикоррупционного бюро.

Об этом говорится в сообщении НАБУ в Facebook.

Сообщается, детективы НАБУ проводят обыски в офисных помещениях и по месту жительства людей, которые могут быть задействованы в данной схеме.

"Сейчас эти факты и возможная причастность лиц к другим преступлениям проверяются путем проведения следственных действий", - говорится в сообщении.

Обыски проводятся в рамках уголовного производства, открытого по фактам хищения в особо крупных размерах или организованной группой, злоупотребления властью с тяжелыми последствиями и отмывания денег.