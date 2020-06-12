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События Сегодня, 18:1923
Массовые обыски по делу о схемах в мэрии проходят в Одессе

Сегодня, 2 июля, в Одессе проходят массовые обыски по делу, связанному с хищением имущества города.

Обыски проводят детективы Национального антикоррупционного бюро.

Об этом говорится в сообщении НАБУ в Facebook

Сообщается, детективы НАБУ проводят обыски в офисных помещениях и по месту жительства людей, которые могут быть задействованы в данной схеме.

"Сейчас эти факты и возможная причастность лиц к другим преступлениям проверяются путем проведения следственных действий", - говорится в сообщении.

Обыски проводятся в рамках уголовного производства, открытого по фактам хищения в особо крупных размерах или организованной группой, злоупотребления властью с тяжелыми последствиями и отмывания денег.

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