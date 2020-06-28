Полдюжины пьяных речных водителей поймала полиция в Киеве за несколько дней

Киевские правоохранители за несколько последних дней составили шесть административных протоколов на пьяных судоводителей на Днепре.

Им грозит штраф и лишение права вождения суда на 3 года.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева

"Патрулируя акватории реки Днепр в пределах Киева, полицейские речной полиции выявили нарушения соблюдения правил судоходства. В шести случаях водители водных судов находились в состоянии алкогольного опьянения".

На нарушителей составили админпротоколы по ч.5 ст.130 (управление транспортными средствами или судами лицами, находящимися в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения или под воздействием лекарственных препаратов, снижающих их внимание и скорость реакции) КУАП.