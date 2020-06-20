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Малюська строит планы сделать из Лукьяновского СИЗО гостиницу

Министр юстиции Денис Малюська рассказал о своем видении судьбы Лукьяновского следственного изолятора, где в ближайшем будущем планируется открыть вип-камеры для женщин.

Глава ведомства хотел бы переселить его обитателей за город, а в историческом здании СИЗО открыть отель, стилизованный под тюрьму.

Как сообщает "Укринформ", об этом министр сказал журналистам 2 июля.

По мнению Малюськи, следственные изоляторы должны быть выведены за пределы центров городов.

"Мы частично разгрузим Лукьяновское СИЗО, сделаем на Бориспольской трассе также Киевский следственный изолятор. Но инвестиционной привлекательности здания XIX века особенно не представляют в том смысле, что это исторические памятки. Их нельзя снести, построить новые здания, комплексы, офисные сооружения и тому подобное. Единственный возможный вариант, который я вижу, но опять же, с бизнесом он не просчитан, - это отель, например. Отель, который мог бы быть стилизованный под тюрьму. В Европе это практикуется, пользуется популярностью", - заверил министр.

Он напомнил, что в этом столичном СИЗО сидело "немало исторических личностей XIX - начала XX века: политических фигур, литераторов, поэтов, писателей - и современных тоже".

"Но речь об исторических фигурах. Они все здесь были. Максим Рыльский, Грушевский, Винниченко... Много кто. В конце концов, это большой красивый исторический объект. Сложно найти документы, чтобы можно было отследить, кто, где, в какой камере конкретно находился, но если нам это удастся, это будет туристическая бомба. То есть можно ночевать в номере, который был тюрьмой, и где, например, находился известный поэт или политик. Тем более недалеко от центра", - отметил Малюська.

Правда, перед превращением СИЗО в отель нужно построить инфраструктуру, вывезти людей и сделать большой ремонт, сказал министр.

"Это будет реализовано... Мы сейчас ожидаем принятия закона, который позволит нам продавать наши тюрьмы и получать 70% доходов, оставлять себе на новое строительство. Собственно, как часть этого этапа мы продадим какие-то замороженные тюрьмы, получим первые деньги и начнем строить следственные изоляторы за пределами города или в промзоне, освободим СИЗО в центре города и будем продавать его. То есть это многолетний проект. Мы выведем следственные изоляторы из центров городов практически везде, но продлится это минимум лет 10", - добавил Малюська.

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