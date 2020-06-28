Венгрия не откроет границу ни для Украины ни для других третьих стран

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что его страна не откроет свою границу на въезд для граждан третьих стран, кроме Сербии. Его слова цитирует пресс-служба главы венгерского правительства.

«Сейчас, Венгрия не будет впускать граждан из стран, не являющихся членами Европейского Союза, кроме Сербии, потому что это будет наносить вред интересам, касающимся охраны здоровья венгерского народа», — говорится в сообщении.



Соответствующее заявление премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сделал после обсуждения предложения ЕС об открытии своих границ для 14 стран, не являющихся членами ЕС.

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Он также добавил, что Будапешт возобновит «обязательный коридор» для людей, следующих транзитом через Венгрию.



Как сообщалось, 1 июля Европейский Союз рекомендовал странам-членам блока открыть внешние границы пока для граждан 14 стран, где зарегистрирован относительно низкий прирост новых случаев инфицирования коронавирусом.



Разрешение на въезд предусматривалось предоставить гражданам Алжира, Австралии, Грузии, Канады, Марокко, Новой Зеландии, Руанды, Сербии, Таиланда, Туниса, Уругвая, Черногории, Южной Кореи и Японии.



Источник:Новости Ю