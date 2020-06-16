Украинцы, въезжающие в страны ЕС по 2 биометрическим паспортам поочерёдно на общий срок более чем 90 дней будут депортированы из Шенгена

Согласно правилам шенгенской зоны граждане Украины, въезжающие на территорию Европы, должны находиться 90 дней в 180-дневный срок (включая биопаспорта и все визы категории "С", не учитываются только национальные визы "D" категории). Однако до и во время карантина многие наши граждане чередуя 2 биометрических паспорта нарушили правила въезда в общем по количеству дней пребывания в Европе, поэтому возвращаясь домой их ждёт неприятный сюрприз. Многие получили депортацию Венгрии или Словакии, даже не будучи предупрежденными об этом.

Венгрия не откроет границу ни для Украины ни для других третьих стран

Те кто получил штраф за просрочку но не смогли оплатить в 30-дневный срок также получают депортацию на всю Европу от 1 до 3 лет. К сожалению, люди узнают об этом только на границе когда едут из или в Украину. Много граждан подают на визы и получают отказы с запретом въезда и страну.