 

Банду которая делала и продавала оружие криминалу задержали в Харькове

События Сегодня, 01:0033
Банду которая делала и продавала оружие криминалу задержали в Харькове

В Харькове Служба безопасности Украины задержала группу, которая изготавливала оружие и продавала его криминалитету региона.

Организаторы преступной группировки организаторы задержаны. Трое из них были выходцами из стран Южного Кавказа.

Об этом написал на своей странице в Facebook начальник пресс-центра УСБУ в Харьковской области Владислав Абдула.

"Злоумышленники закупали стартовые и шумовые пистолеты и переделывали их в боевые. Для изготовления патронов они использовали картечь от охотничьего оружия", - говорится в сообщении.

По его словам, основными клиентами фигурантов были представители криминальных кругов.

В рамках контроля за совершением преступления оперативники спецслужбы задокументировали факт сбыта самодельного пистолета и патронов к нему. По заключению экспертов, эти средства поражения является огнестрельным оружием и боевыми припасами, которые пригодны для стрельбы.

Двое организаторов группы были задержаны у себя дома в Харькове. В их домах и автомобилях правоохранители нашли и изъяли 5 единиц огнестрельного оружия, 2 боевые гранаты РГД-5 с запалами и патроны кустарного производства.

Сейчас решается вопрос о сообщение всем трем участникам группировки о подозрении по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины и избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей.

Банду которая делала и продавала оружие криминалу задержали в Харькове
Банду которая делала и продавала оружие криминалу задержали в Харькове
Банду которая делала и продавала оружие криминалу задержали в Харькове
Банду которая делала и продавала оружие криминалу задержали в Харькове

Статья была интересной?
Поделитесь публикацией со своими друзьями!
Теги: news, новости, Украина, СБУ, Банда, Оружие, Криминал, 7dniv, 7dnivinfo  
ОТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИДЕОЛОГИИ: ИДЕОЛОГИЯ – ЛОЗУНГ ИЛИ РАСЧЁТ?
ОТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИДЕОЛОГИИ: ИДЕОЛОГИЯ – ЛОЗУНГ ИЛИ РАСЧЁТ?
КОДЕКС ГЛУБОКОГО БУРЕНИЯ: ЭТИКА ЖУРНАЛИСТА И МЫСЛИ ЗА КАДРОМ
КОДЕКС ГЛУБОКОГО БУРЕНИЯ: ЭТИКА ЖУРНАЛИСТА И МЫСЛИ ЗА КАДРОМ
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
7 ШАГОВ К СТРАТЕГИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ УКРАИНЫ
7 ШАГОВ К СТРАТЕГИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ УКРАИНЫ
Во имя мечты… Настоящие герои Украины
Во имя мечты… Настоящие герои Украины
УКРАИНА. ВЫСШИЕ СМЫСЛЫ ГОСУДАРСТВА
УКРАИНА. ВЫСШИЕ СМЫСЛЫ ГОСУДАРСТВА
АНАТОМИЯ УКРАИНСКОЙ ОЛИГАРХИИ
АНАТОМИЯ УКРАИНСКОЙ ОЛИГАРХИИ
УКРАИНА. ВРЕМЯ. РЕАЛЬНОСТЬ
УКРАИНА. ВРЕМЯ. РЕАЛЬНОСТЬ
УКРАИНА. ПЕТЛЯ УРОБОРОСА
УКРАИНА. ПЕТЛЯ УРОБОРОСА
Секрет старого часовщика – как победить время? (Сказка)
Секрет старого часовщика – как победить время? (Сказка)
Кошмары украинской олигархии
Кошмары украинской олигархии
УКРАИНА, ГДЕ ЖИВЁТ ПУШИСТЫЙ ЗВЕРЬ?
УКРАИНА, ГДЕ ЖИВЁТ ПУШИСТЫЙ ЗВЕРЬ?

Новости по теме

В Харьковской области произошла стрельба
В Харьковской области произошла стрельба
28-июн-2020, 14:41
Произошел взрыв в Одесской области, пострадали 5 человек
Произошел взрыв в Одесской области, пострадали 5 человек
15-июн-2020, 07:00
Около 100 человек принимали участие в разборках в Броварах
Около 100 человек принимали участие в разборках в Броварах
29-мая-2020, 15:29
Ущерб на 3 млн гривен нанесла группа лесорубов в Винницкой области
Ущерб на 3 млн гривен нанесла группа лесорубов в Винницкой области
24-мая-2020, 07:00
О подозрении сообщили подозреваемому в расстреле в Житомирской области
О подозрении сообщили подозреваемому в расстреле в Житомирской области
22-мая-2020, 23:05

Последние новости

01:00
События
Банду которая делала и продавала оружие криминалу задержали в Харькове
Вчера, 2020-07-02
23:03
Политика
Указ о назначении 36 судей подписал Зеленский
20:49
События
Украинцы, въезжающие в страны ЕС по 2 биометрическим паспортам поочерёдно на общий срок более чем 90 дней будут депортированы из Шенгена
20:33
События
Венгрия не откроет границу ни для Украины ни для других третьих стран
20:12
Политика
Дело Кондзелей завершило НАБУ и прокуратура
20:05
События
Более 350 млн гривен на окружную дорогу незаконно выделили в Киеве
20:03
События
Малюська строит планы сделать из Лукьяновского СИЗО гостиницу
20:01
События
Полдюжины пьяных речных водителей поймала полиция в Киеве за несколько дней
19:53
События
Компания "Укрзализныця" сняла с должностей руководителей пассажирского вагонного депо, которые выпустили на маршрут поезд с протекающей крышей
18:25
Политика
Уволить главу АМКУ Терентьева рекомендуют Раде
18:23
Политика
Отбор еще не начался, фаворита нет - Арахамия о новом главе НБУ
18:21
События
Синоптики предупредили об ухудшении погоды на западе Украины
18:19
События
Массовые обыски по делу о схемах в мэрии проходят в Одессе
18:18
Политика
Национальную комиссию, осуществляющую государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг ликвидировал Зеленский
18:10
Политика
Больше знать о ситуации в Крыму позволит Украине новый статус в НАТО
17:43
События
В потери государством Тынивского месторождения обвинили главу Госгеонедр Опимаха
17:17
Политика
Юрий Бойко: Перекраивание районов без учета мнения людей практически похоронит сегодняшнюю власть
14:48
Политика
Каждую бригаду в зоне ООС будут усиливать Javelin - заявил Хомчак
14:45
События
Новые подозреваемые появились в деле по изнасиловании в Кагарлыке
14:40
События
Тесты на COVID-19 для работников из Украины оплатит Польша

Новости ТОП-7

Обновлённые данные про заболевших и умерших от коронавируса в Украине 30.06 (состоянием на 09:00)3628
Обновлённые данные про заболевших и умерших от коронавируса в Украине 01.07 (состоянием на 09:00)2772
Обязательный 14-дневный карантин для украинцев отменила Польша1093
Украинцы, въезжающие в страны ЕС по 2 биометрическим паспортам поочерёдно на общий срок более чем 90 дней будут депортированы из Шенгена411
Какие сегодня праздники, события - 1 Июля332
На запуск Россией грузовых поездов в Крым отреагировала Украина288
Для 14 стран границы открывает ЕС221

Досуг

Почему купить бумажные кухонные полотенца хотят все?
Почему купить бумажные кухонные полотенца хотят все?
Полотенца из бумаги для кухни – это относительно новое бытовое изобретение применяется практически повсюду, причем одной кухней дело не ограничивается. Особенно зарекомендовали себя данные полотенца в кухонных зонах ресторанов, столовых и остальных заведений общепита. Представьте сами:
Вчера, 18:1555
Межкомнатные двери в скандинавском стиле
Межкомнатные двери в скандинавском стиле
Советы по выбору межкомнатных дверей в скандинавском стиле.
Вчера, 18:1355
Как правильно ухаживать за водой в бассейне
Как правильно ухаживать за водой в бассейне
Советы о том, как правильно ухаживать за водой в бассейне.
Вчера, 18:1255
Как выбрать набор смесителей Hansgrohe
Как выбрать набор смесителей Hansgrohe
Наверняка каждый хочет, чтобы его ванная была оборудована комфортной и долговечной сантехникой. Однако немаловажным фактором выбора зачастую бывает эстетичная сторона. Наборы смесителей Hansgrohe — идеальный вариант, который соответствует всем трем критериям.
Вчера, 17:1649
В кризис онлайн кредит на карту укрепил позиции на рынке Украины
В кризис онлайн кредит на карту укрепил позиции на рынке Украины
В Украине из-за карантинных ограничений большинство людей осталось без работы и сбережений. Ужесточение требований, уменьшение сумм и повышение процентной ставки привели к снижению популярности банков. МФО, напротив, начали предлагать взять онлайн кредит на карту под небольшой процент, укрепляя
Вчера, 13:1565
Что такое светодиодный модуль и для чего он нужен?
Что такое светодиодный модуль и для чего он нужен?
Изделия представляют собой плату с диодами различной формы и назначения. Объединяют один или несколько. кристаллических источников, укрепленных на основании (металлическом или пластиковом), и ввод для подключения питания. Диодные модули могут размещаться в корпусе, что делает их
Вчера, 11:21103

События

Банду которая делала и продавала оружие криминалу задержали в Харькове
Банду которая делала и продавала оружие криминалу задержали в Харькове
В Харькове Служба безопасности Украины задержала группу, которая изготавливала оружие и продавала его криминалитету региона. Организаторы преступной группировки организаторы задержаны.
Сегодня, 01:0034
Украинцы, въезжающие в страны ЕС по 2 биометрическим паспортам поочерёдно на общий срок более чем 90 дней будут депортированы из Шенгена
Украинцы, въезжающие в страны ЕС по 2 биометрическим паспортам поочерёдно на общий срок более чем 90 дней будут депортированы из Шенгена
Согласно правилам шенгенской зоны граждане Украины, въезжающие на территорию Европы, должны находиться 90 дней в 180-дневный срок (включая биопаспорта и все визы категории "С", не учитываются только национальные визы "D" категории).
Вчера, 20:49411
Венгрия не откроет границу ни для Украины ни для других третьих стран
Венгрия не откроет границу ни для Украины ни для других третьих стран
Несмотря на рекомендацию ЕС: Венгрия не будет открывать границу для третьих стран
Вчера, 20:33112
Более 350 млн гривен на окружную дорогу незаконно выделили в Киеве
Более 350 млн гривен на окружную дорогу незаконно выделили в Киеве
Прокуроры обжаловали выделение средств в суде
Вчера, 20:0557
Малюська строит планы сделать из Лукьяновского СИЗО гостиницу
Малюська строит планы сделать из Лукьяновского СИЗО гостиницу
Министр юстиции Денис Малюська рассказал о своем видении судьбы Лукьяновского следственного изолятора, где в ближайшем будущем планируется открыть вип-камеры для женщин.
Вчера, 20:0366
Полдюжины пьяных речных водителей поймала полиция в Киеве за несколько дней
Полдюжины пьяных речных водителей поймала полиция в Киеве за несколько дней
Киевские правоохранители за несколько последних дней составили шесть административных протоколов на пьяных судоводителей на Днепре
Вчера, 20:0162
7 Днів