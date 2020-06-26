 

За скрытие деталей смерти нардепа подполковник СБУ вымогал взятку

События Сегодня, 03:0035
За скрытие деталей смерти нардепа подполковник СБУ вымогал взятку

Правоохранители разоблачили организованную группу во главе с действующим подполковником Службы безопасности Украины на вымогательстве 250 тысяч долларов.

Группа требовала плату за неразглашение деталей смерти народного депутата.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы расследований. 

Как отметили правоохранители, в состав группы входили не менее четырех человек. Возглавлял ее заместитель одного из отделов управления СБУ в Одесской области.

"По данным следствия, работник СБУ организовал и руководил деятельностью преступной группировки, члены которой в течение мая 2020 требовали от гражданина средства в сумме 250 тысяч долларов за неразглашение сведений об обстоятельствах смерти одного из народных депутатов Украины, которые могут ему навредить. В случае отказа от предоставления средств, члены группировки угрожали потерпевшему применить к нему и его близких родственников насилие", - сообщили в ГБР.

Подполковнику СБУ сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 189 Уголовного кодекса Украины (вымогательство, причинившее имущественный ущерб в особо крупных размерах, или совершенном организованной группой). Решается вопрос о взятии подозреваемого под стражу и отстранения от занимаемой должности. Ему грозит от 7 до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Сейчас проводятся обыски по местам жительства фигурантов дела и в помещении управления СБУ в Одесской области.

Имя народного депутата, о котором говорится в сообщении правоохранителей неизвестно.

Статья была интересной?
Поделитесь публикацией со своими друзьями!
Теги: news, новости, Украина, Взятка, СБУ, 7dniv, 7dnivinfo  
ОТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИДЕОЛОГИИ: ИДЕОЛОГИЯ – ЛОЗУНГ ИЛИ РАСЧЁТ?
ОТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИДЕОЛОГИИ: ИДЕОЛОГИЯ – ЛОЗУНГ ИЛИ РАСЧЁТ?
КОДЕКС ГЛУБОКОГО БУРЕНИЯ: ЭТИКА ЖУРНАЛИСТА И МЫСЛИ ЗА КАДРОМ
КОДЕКС ГЛУБОКОГО БУРЕНИЯ: ЭТИКА ЖУРНАЛИСТА И МЫСЛИ ЗА КАДРОМ
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
7 ШАГОВ К СТРАТЕГИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ УКРАИНЫ
7 ШАГОВ К СТРАТЕГИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ УКРАИНЫ
Во имя мечты… Настоящие герои Украины
Во имя мечты… Настоящие герои Украины
УКРАИНА. ВЫСШИЕ СМЫСЛЫ ГОСУДАРСТВА
УКРАИНА. ВЫСШИЕ СМЫСЛЫ ГОСУДАРСТВА
АНАТОМИЯ УКРАИНСКОЙ ОЛИГАРХИИ
АНАТОМИЯ УКРАИНСКОЙ ОЛИГАРХИИ
УКРАИНА. ВРЕМЯ. РЕАЛЬНОСТЬ
УКРАИНА. ВРЕМЯ. РЕАЛЬНОСТЬ
УКРАИНА. ПЕТЛЯ УРОБОРОСА
УКРАИНА. ПЕТЛЯ УРОБОРОСА
Секрет старого часовщика – как победить время? (Сказка)
Секрет старого часовщика – как победить время? (Сказка)
Кошмары украинской олигархии
Кошмары украинской олигархии
УКРАИНА, ГДЕ ЖИВЁТ ПУШИСТЫЙ ЗВЕРЬ?
УКРАИНА, ГДЕ ЖИВЁТ ПУШИСТЫЙ ЗВЕРЬ?

Новости по теме

"Советник Зеленского", "генерал СБУ" и "антикоррупционер" вымогали в Виннице 1,1 млн грн у бизнесмена
26-июн-2020, 16:30
Военный прокурор системно вымогал взятки у предпринимателей, но попался ГБР
Военный прокурор системно вымогал взятки у предпринимателей, но попался ГБР
26-июн-2020, 15:09
Одному из организаторов стрельбы в Броварах сообщили подозрение
Одному из организаторов стрельбы в Броварах сообщили подозрение
9-июн-2020, 18:31
На получении 100 тысяч долларов разоблачили прокурора
На получении 100 тысяч долларов разоблачили прокурора
4-июн-2020, 20:35
На взятке за должность главы Харьковской ОГА задержали двух человек
На взятке за должность главы Харьковской ОГА задержали двух человек
2-июн-2020, 17:51

Последние новости

05:00
Политика
Активности спекулянтов на фоне отставки Смолия ожидают у Зеленского
03:00
События
За скрытие деталей смерти нардепа подполковник СБУ вымогал взятку
01:00
События
Банду которая делала и продавала оружие криминалу задержали в Харькове
Вчера, 2020-07-02
23:03
Политика
Указ о назначении 36 судей подписал Зеленский
20:49
События
Украинцы, въезжающие в страны ЕС по 2 биометрическим паспортам поочерёдно на общий срок более чем 90 дней будут депортированы из Шенгена
20:33
События
Венгрия не откроет границу ни для Украины ни для других третьих стран
20:12
Политика
Дело Кондзелей завершило НАБУ и прокуратура
20:05
События
Более 350 млн гривен на окружную дорогу незаконно выделили в Киеве
20:03
События
Малюська строит планы сделать из Лукьяновского СИЗО гостиницу
20:01
События
Полдюжины пьяных речных водителей поймала полиция в Киеве за несколько дней
19:53
События
Компания "Укрзализныця" сняла с должностей руководителей пассажирского вагонного депо, которые выпустили на маршрут поезд с протекающей крышей
18:25
Политика
Уволить главу АМКУ Терентьева рекомендуют Раде
18:23
Политика
Отбор еще не начался, фаворита нет - Арахамия о новом главе НБУ
18:21
События
Синоптики предупредили об ухудшении погоды на западе Украины
18:19
События
Массовые обыски по делу о схемах в мэрии проходят в Одессе
18:18
Политика
Национальную комиссию, осуществляющую государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг ликвидировал Зеленский
18:10
Политика
Больше знать о ситуации в Крыму позволит Украине новый статус в НАТО
17:43
События
В потери государством Тынивского месторождения обвинили главу Госгеонедр Опимаха
17:17
Политика
Юрий Бойко: Перекраивание районов без учета мнения людей практически похоронит сегодняшнюю власть
14:48
Политика
Каждую бригаду в зоне ООС будут усиливать Javelin - заявил Хомчак

Новости ТОП-7

Обновлённые данные про заболевших и умерших от коронавируса в Украине 30.06 (состоянием на 09:00)3635
Обновлённые данные про заболевших и умерших от коронавируса в Украине 01.07 (состоянием на 09:00)2775
Обязательный 14-дневный карантин для украинцев отменила Польша1183
Украинцы, въезжающие в страны ЕС по 2 биометрическим паспортам поочерёдно на общий срок более чем 90 дней будут депортированы из Шенгена536
Какие сегодня праздники, события - 1 Июля338
На запуск Россией грузовых поездов в Крым отреагировала Украина292
Компания "Укрзализныця" сняла с должностей руководителей пассажирского вагонного депо, которые выпустили на маршрут поезд с протекающей крышей249

Досуг

Почему купить бумажные кухонные полотенца хотят все?
Почему купить бумажные кухонные полотенца хотят все?
Полотенца из бумаги для кухни – это относительно новое бытовое изобретение применяется практически повсюду, причем одной кухней дело не ограничивается. Особенно зарекомендовали себя данные полотенца в кухонных зонах ресторанов, столовых и остальных заведений общепита. Представьте сами:
Вчера, 18:1560
Межкомнатные двери в скандинавском стиле
Межкомнатные двери в скандинавском стиле
Советы по выбору межкомнатных дверей в скандинавском стиле.
Вчера, 18:1358
Как правильно ухаживать за водой в бассейне
Как правильно ухаживать за водой в бассейне
Советы о том, как правильно ухаживать за водой в бассейне.
Вчера, 18:1260
Как выбрать набор смесителей Hansgrohe
Как выбрать набор смесителей Hansgrohe
Наверняка каждый хочет, чтобы его ванная была оборудована комфортной и долговечной сантехникой. Однако немаловажным фактором выбора зачастую бывает эстетичная сторона. Наборы смесителей Hansgrohe — идеальный вариант, который соответствует всем трем критериям.
Вчера, 17:1655
В кризис онлайн кредит на карту укрепил позиции на рынке Украины
В кризис онлайн кредит на карту укрепил позиции на рынке Украины
В Украине из-за карантинных ограничений большинство людей осталось без работы и сбережений. Ужесточение требований, уменьшение сумм и повышение процентной ставки привели к снижению популярности банков. МФО, напротив, начали предлагать взять онлайн кредит на карту под небольшой процент, укрепляя
Вчера, 13:1579
Что такое светодиодный модуль и для чего он нужен?
Что такое светодиодный модуль и для чего он нужен?
Изделия представляют собой плату с диодами различной формы и назначения. Объединяют один или несколько. кристаллических источников, укрепленных на основании (металлическом или пластиковом), и ввод для подключения питания. Диодные модули могут размещаться в корпусе, что делает их
Вчера, 11:21107

События

За скрытие деталей смерти нардепа подполковник СБУ вымогал взятку
За скрытие деталей смерти нардепа подполковник СБУ вымогал взятку
Группировка вымогала 250 тысяч долларов
Сегодня, 03:0036
Банду которая делала и продавала оружие криминалу задержали в Харькове
Банду которая делала и продавала оружие криминалу задержали в Харькове
В Харькове Служба безопасности Украины задержала группу, которая изготавливала оружие и продавала его криминалитету региона. Организаторы преступной группировки организаторы задержаны.
Сегодня, 01:0044
Украинцы, въезжающие в страны ЕС по 2 биометрическим паспортам поочерёдно на общий срок более чем 90 дней будут депортированы из Шенгена
Украинцы, въезжающие в страны ЕС по 2 биометрическим паспортам поочерёдно на общий срок более чем 90 дней будут депортированы из Шенгена
Согласно правилам шенгенской зоны граждане Украины, въезжающие на территорию Европы, должны находиться 90 дней в 180-дневный срок (включая биопаспорта и все визы категории "С", не учитываются только национальные визы "D" категории).
Вчера, 20:49536
Венгрия не откроет границу ни для Украины ни для других третьих стран
Венгрия не откроет границу ни для Украины ни для других третьих стран
Несмотря на рекомендацию ЕС: Венгрия не будет открывать границу для третьих стран
Вчера, 20:33133
Более 350 млн гривен на окружную дорогу незаконно выделили в Киеве
Более 350 млн гривен на окружную дорогу незаконно выделили в Киеве
Прокуроры обжаловали выделение средств в суде
Вчера, 20:0573
Малюська строит планы сделать из Лукьяновского СИЗО гостиницу
Малюська строит планы сделать из Лукьяновского СИЗО гостиницу
Министр юстиции Денис Малюська рассказал о своем видении судьбы Лукьяновского следственного изолятора, где в ближайшем будущем планируется открыть вип-камеры для женщин.
Вчера, 20:0378
7 Днів