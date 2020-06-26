За скрытие деталей смерти нардепа подполковник СБУ вымогал взятку

Правоохранители разоблачили организованную группу во главе с действующим подполковником Службы безопасности Украины на вымогательстве 250 тысяч долларов.

Группа требовала плату за неразглашение деталей смерти народного депутата.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы расследований.

Как отметили правоохранители, в состав группы входили не менее четырех человек. Возглавлял ее заместитель одного из отделов управления СБУ в Одесской области.

"По данным следствия, работник СБУ организовал и руководил деятельностью преступной группировки, члены которой в течение мая 2020 требовали от гражданина средства в сумме 250 тысяч долларов за неразглашение сведений об обстоятельствах смерти одного из народных депутатов Украины, которые могут ему навредить. В случае отказа от предоставления средств, члены группировки угрожали потерпевшему применить к нему и его близких родственников насилие", - сообщили в ГБР.

Подполковнику СБУ сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 189 Уголовного кодекса Украины (вымогательство, причинившее имущественный ущерб в особо крупных размерах, или совершенном организованной группой). Решается вопрос о взятии подозреваемого под стражу и отстранения от занимаемой должности. Ему грозит от 7 до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Сейчас проводятся обыски по местам жительства фигурантов дела и в помещении управления СБУ в Одесской области.

Имя народного депутата, о котором говорится в сообщении правоохранителей неизвестно.