 

О массовых сокращениях в химотрасли предупредили профсоюзы и работодатели

События Сегодня, 06:0047
О массовых сокращениях в химотрасли предупредили профсоюзы и работодатели

Федерация работодателей Украины и Федерация профсоюзов обратились к премьер-министру Денису Шмыгалю с требованием защитить интересы украинских производителей минеральных удобрений и не допустить массового сокращения работников на отечественных предприятиях.

Об этом говорится в совместном письме ФРУ и ФПУ к Денису Шмыгалю, текст которого опубликовали "Украинские новости"

Главы федераций напоминают, что согласно данным Госстата в I квартале 2020 года экономика Украины показала тревожные результаты - крупные и средние предприятия закончили квартал с 4,9 млрд гривен убытка (против 11,1 млрд гривен прибыли в 1 квартале 2019), реальный ВВП сократился на 1,3%, уровень занятости населения в возрасте 15-70 лет составляет лишь 58,7%.

Профсоюзы и работодатели заявляют, что в этих условиях Межведомственная комиссия по международной торговле (МКМТ) приняла решение об отказе от введения ограничительных мер на импорт минеральных удобрений, что влечет за собой массовое сокращение рабочих мест в украинской химической промышленности.

"На фоне вышеуказанных тенденций в отечественной экономике и после многократных деклараций правительства о необходимости поддержки отечественного производителя, МКМТ принимает решение, которое полностью противоречит интересам государства", - говорится в письме.

Заявители сообщают премьер-министру, что на всех предприятиях по производству азотных и сложных минеральных удобрений, вне зависимости от формы собственности, уже объявлено о сокращении 5% рабочих мест.

"В случае отсутствия взвешенной политики государства по импорту удобрений в Украину и защите национального рынка, администрации предприятий будут вынуждены дополнительно сократить около 40% работников до конца текущего года", - говорится в письме.

По расчетам профсоюзов и ФРУ, на украинских предприятиях химической отрасли под угрозой увольнения находится около 7600 человек.

"Люди потеряют зарплаты и могут эмигрировать в поисках работы, государство потеряет рабочие места и внутреннее производство, а местные бюджеты – налоговые поступления", - говорится в письме.

Общие представительские органы работодателей и объединений профсоюзов просят срочно провести консультации под председательством Шмыгаля с целью урегулирования защиты интересов национального товаропроизводителя, сохранения рабочих мест и предотвращения распространения бедности среди рабочих.

Напомним, 22 июня МКМТ вынесла решения по специальным расследованиям по импорту в Украину азотных и фосфорных минеральных удобрений независимо от страны происхождения и экспорта, решив не применять специальные меры.

Ранее Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства заявляло, что намерено инициировать введение квот на импорт минеральных удобрений по результатам специальных расследований.

Директора химических предприятий заявили о политическом давлении на МКМТ со стороны импортеров российских удобрений, и заявили об угрозе массовых сокращений сотрудников в случае, если правительство откажется от введения защитных мер.

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Теги: news, новости, Украина, Шмыгаль, 7dniv, 7dnivinfo, сокращения  
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