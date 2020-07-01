Работу ночных клубов запретили во Львове

Во Львове местные власти запретили работу ночных развлекательных заведений.

Такое решение было принято в связи с распространением коронавируса в городе.

Об этом говорится в решении городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС).

"Запретить работу ночных развлекательных заведений в условиях продления карантина по предотвращению распространения эпидемии острой респираторной болезни Covid-19 на территории г. Львов, г. Винники, пгт. Брюховичи и пгт. Рудне", - говорится в решении комиссии.

Напомним, карантин во Львове для кафе, баров и ресторанов ослабили 24 июня.