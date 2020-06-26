Голосовать украинских политзаключенных за изменения в Конституцию заставляла Россия

Украинских политзаключенных, которых незаконно удерживают в России и оккупированном Крыму, заставляют голосовать за поправки в Конституцию РФ.

В случае отказа российские тюремщики осуществляли психологическое давление на них.

Об этом в Facebook сообщила уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова.

Омбудсмен подчеркнула, что несмотря на то, что Россия считает узников Кремля своими гражданами, они остаются гражданами Украины. А принуждение к приобретению гражданства РФ она расценила как "еще один вид репрессивной политики Российской Федерации в отношении граждан Украины, которые оказались в условиях оккупации".