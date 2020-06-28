Вдвое возросло число пострадавших в ДТП с украинцами в Польше

До 36 возросло число пострадавших украинцев в результате ДТП возле польского города Богуславице.

Там столкнулись два грузовика и рейсовый автобус, в котором путешествовали граждане Украины.

Об этом сообщает "Польское радио".

В аварии, кроме украинцев, пострадали двое водителей грузовиков. 23 человека госпитализированы. Состояние четырех наиболее травмированных серьезное, но стабильное. Их жизни ничего не угрожает.

Отмечается, что пострадавшие пассажиры покинули автобус в основном собственными силами.

Авария произошла в четверг после обеда. На место ДТП прибыли 30 карет скорой помощи, четыре медицинских вертолета, а также военный вертолет Mi-8.

Ранее сообщалось, что в результате ДТП пострадали по меньшей мере 16 человек, из них шесть были госпитализированы.

Таким образом с момента аварии количество пострадавших украинцев возросло вдвое.