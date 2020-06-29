Град и гроза накроет запад Украины

В Карпатах, в частности в Ивано-Франковской области, сегодня резко ухудшится погода.

Синоптики прогнозируют дожди и град.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

По данным Укргидрометцентра, сегодня в западных областях грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с, в Карпатах, днем и в Ивано-Франковской области значительные дожди (I уровень опасности, желтый).

Напомним, неделю назад западные области накрыл сильный дождь, в результате чего образовался паводок. Из-за этого десятки семей остались без дома, потому что улицы залило водой.